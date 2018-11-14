بنك ناصر: نوفر تمويل المشروعات متناهية الصغر دون فوائد.. فيديو

قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن البنك يمول المشروعات المتناهية الصغر، لافتًا إلى أن برنامج مستورة يمول المشروعات المتناهية الصغر بمبلغ يبدأ من 4 آلاف وحتى 20 ألف جنيه.



وأوضح فاروق، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه هناك مشروع تمويل لمشروعات وسائل الإنتاج يقدر بـ10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن التمويل من البنك يتم سداده على عدة أقساط دون فوائد نهائيًا.





وأكد أن البنك يوفر تمويل للاسرة الفقيرة والأكثر احتياجاُ لزواج الفتيات وتوفير المسكن ومصروفات المدارس دون فوائد.



