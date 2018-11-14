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برلمانية: تطوير التعليم مسئولية اجتماعية وليس مهمة الدولة فقط .. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
قالت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو يولي اهتمامًا كبيرًا للتعليم وتطويره.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم،الأربعاء، أن تطوير العملية التعليمية ليس على عاتق الدولة فقط، بل هو منظومة متكاملة يشارك فيها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والدولة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدولة بدأت التحرك في الاتجاه الصحيح لتطوير التعليم، مشيرة إلى أن من أهم ما قامت به للتطوير هو تغيير المناهج لتواكب الوقت الحاضر وتكون قادرة على بناء فكر للطالب بدلًا من التلقين.
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