أبل تغلق حسابات مستخدميها عشوائيا

اشتكى مستخدمو هواتف آيفون الشهيرة العاملة بنظام ios، من توقف حسابات آبل الخاصة بهم بطريقة عشوائية، وعدم تمكنهم من تحميل أى تطبيقات أو تحديثات على الهواتف أو الأجهزة اللوحية.





وبحسب موقع gsmarena، يعود سبب وقف الحسابات إلى إدخال الرقم السري أكثر من مرة بطريقة خاطئة، الأمر الذي يعتبره النظام الأمني للشركة محاولة اختراق، وبالتالى يقوم بتعطيل الحساب حفاظًا على خصوصية صاحبه.



