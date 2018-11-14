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منوعات

أبل تغلق حسابات مستخدميها عشوائيا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:08 ص
صدى البلد
كريم جمال
اشتكى مستخدمو هواتف آيفون الشهيرة العاملة بنظام ios، من توقف حسابات آبل الخاصة بهم بطريقة عشوائية، وعدم تمكنهم من تحميل أى تطبيقات أو تحديثات على الهواتف أو الأجهزة اللوحية.

وبحسب موقع gsmarena، يعود سبب وقف الحسابات إلى إدخال الرقم السري أكثر من مرة بطريقة خاطئة، الأمر الذي يعتبره النظام الأمني للشركة محاولة اختراق، وبالتالى يقوم بتعطيل الحساب حفاظًا على خصوصية صاحبه.

ومن أجل حل المشكلة يتعين عليك إعادة ضبط كلمة السر الخاصة بحسابك من جديد عبر البريد الإلكتروني، ومن ثم سيعمل الحساب بشكل طبيعي مرة أخرى.
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