3 أسباب تفسر أزمة تي شيرت playboy.. ماذا قال محمد صلاح لزملائه في المنتخب

لم يلجأ محمد صلاح، المحترف المصري في صفوف ليفربول الإنجليزي، لـ حذف صورته مرتديا تي شيرت يحمل شعار مجلة playboy الإباحية على الرغم من الجدل الدائر حول الصورة التي لم يعلق صلاح عليها أو يتحدث بشأنها مجددا.



صمت صلاح أمام عاصفة الرفض والتساؤلات فتح باب التكهنات والاستقصاء عن أصل التي شيرت المثير للجدل، وتتبع مصممه وسعره في المتاجر العالمية.



مصمم التي شيرت وسعره



"تي شيرت" محمد صلاح الأسود من تصميم مصمم الأزياء الألماني فيليب بين، الذي يتعاون مع "بلاي بوي"، لإنتاج قمصان وبعض الملابس التي تحمل توقيعه.



ووفقا لمتاجر التجزئة على الإنترنت، يباع الـ"تي شيرت" مقابل 282 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري.



محاربة الإباحية

وجود جمجمة بجانب شعار المجلة الإباحية، يقوي التكهنات القائلة بأن صلاح أراد من خلال الصورة إيصال رسالة إلى محبيه بخطورة التعرض لتلك المحتويات.



ووفقا لـ أحد المراسلين التليفزيونيين - فضل عدم ذكر اسمه - والذي يرافق لاعبي منتخب مصر أثناء المعسكر التدريبي في برج العرب قبل السفر إلى تونس، فقد تحدث إلى بعض لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني الذين أكدوا أن صلاح تحدث إليهم بشأن الصورة، وفسرها لنفس هذا السبب.



وقال لـ "صدى البلد"، إن الجميع أثنى على خلق صلاح وحسن تصرفه مستبعدين أي نوايا سيئة حول تلك الصورة التي أثارت جدلا.



وأوضح أن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، كشف أن صلاح يشارك في حملة ضد الإباحية، وهو ما يفسره ارتداء قناع أسود مع تضمين علامة الجمجمة بجانب الشعار، ما يعني أن الإباحية تؤدي إلى الوفاة.



لم يكن يعلم

الرواية الثانية حول ارتداء صلاح لـ تي شيرت الأزمة، جاءت على لسان بعض المدافعين عن اللاعب المصري، مبررين الأمر بأنه ربما لا يعلم ماهية الرمز أو أنه لم يلتفت إليه.



ومما يدعم تلك الوجهة، أن رمز الأرنب المرسوم على التي شيرت ماركة playboy لم تعد تقتصر على المجلة الإباحية فحسب، ولكن استخدمتها منتجات كثيرة في السنوات الأخيرة، منها متاجر للملابس وبرفانات ومستحضرات تجميل.



أغراض إعلانية

على الرغم من ضعف الرواية القائلة بأن صلاح يرتدي التي شيرت لأغراض إعلانية، لكن بعض المراقبين والنقاد أشاروا بأصابع الاتهام إلى وكيل صلاح الكولومبي رامي عباس، الذي تسبب في أزمات سابقة لـ صلاح.



الناقد الرياضي محمد يحيى قال في منشور له: "الفكرة إن الموضوع شكله تسويقى عن طريق وكيل أعماله رامى عباس.. وده اللى خايفين على صلاح منه، إنه يتجه للاعلانات بالشكل المسيء ده لأخلاقنا كمصريين وعرب، بعد أن أصبح صلاح أيقونة محترمة يعجب بها الأطفال قبل الكبار".



وأضاف: "ما ينفعش بعد ما عمل إعلانات توعية ضد المخدرات، إنه يدعم الإباحية، وكل ده بسبب تعليمات وكيله رامى عباس".