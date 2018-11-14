الونش يخضع لأشعة اليوم لتحديد موقفه من مباراة تونس

يخضع اللاعب محمود حمدي الونش، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى أشعة، اليوم، الأربعاء، لتحديد موقفه من مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب تونس.



وتعرض الونش أمس، الثلاثاء، خلال تدريبات منتخب مصر إلى الإصابة، حيث إنه شعر بآلام في عضلة الفخذ مع نهاية المران، الأمر الذي جعل الجهاز الطبي يجري بعض الإسعافات الاولية ويؤجل البت في أمره حتى إجراء الأشعة اليوم.



ويواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره التونسي يوم الجمعة المقبل، في تمام السادسة مساءً، باستاد الجيش ببرج العرب في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.