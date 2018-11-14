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مرأة

أفضل 12 نصيحة لنسف الكرش سريعا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:29 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص على حد سواء رجال ونساء، من مشكلة دهون البطن، ويعتبر التخلص منها من أصعب المشاكل.

وكشف موقع "بولد سكاى" الشهير عن أفضل الطرق للتخلص من دهون البطن سريعا:

1.احذرى الإكثار من تناول الفواكه:
تعد السكريات من أخطر المكونات التي يمكن أن تسبب دهون البطن، لذا حاولي تناول السكريات الطبيعية من الفواكه.

2- تناولي الكثير من البروتين:
والبروتين من البقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك الدهنية هي الأفضل، وقد أظهرت الدراسات أن البروتين يسرع فقدان الوزن دون تقييد السعرات الحرارية المجهدة.

3- الحصول على قسط كاف من النوم:
وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ميشيغان، فالأشخاص الذين ينامون ساعة إضافية كل ليلة يزيد معدل الحرق لديهم.

4- اصعد الدرج:
أكثر الرياضات التي يمكن أن تخلصك من دهون البطن هي الصعود على الدرج.

5- اركني سيارتك بعيدا:
إذا كنتِ تملكين سيارة، فهذا يجعلك أقل حركة، لذا يمكن أن تركني سيارتك بعيدا عن بيتك أو مكان عملك، لخلق فرصة لتحركي جسمك قليلا.

6-مضغ الأكل جيدا:
معظم الناس لا يفكرون في مضغ الأكل دون التفكير، لذا عليكِ بمضغ الأكل جيدا، لكي تقللي من دهون البطن.

7-ابتعدي عن الهاتف قليلا:
ويمكن أن يتسبب الهاتف في تقييدك، ولا يجعلكِ تتحركين كثيرا، لذا عليكِ الابتعاد عن الهاتف قليلا.

8- اصنعي قائمة مشترياتك:
ولكي لا تبتاعي أشياءً لا فائدة منها، عليكِ بصنع قائمة بما تحتاجه.

9- اختيار مكان للتسوق كبير:
ويمكن استغلال وقت التسوق في ممارسة الرياضة والمشي، لذا عليكِ اختيار مكان للتسوق كبيرا، حتى يتيح لكِ التحرك بشكل أكبر.

10- استخدمي أطباقا صغيرة:
تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يستخدمون أطباقا أصغر لا يكتسبون وزنا كبيرا.

11- ضعي خيارات لأطعمة صحية:
وعندما تشعر بالجوع بين الوجبات، عليكِ بوضع خيارات حية لكي تجنبك تناول الأطعمة التي تساهم في زيادة الوزن.

12- مارسي التمارين لمدة 30 دقيقة يوميا:
لخسارة الوزن بشكل فعال، يجب ممارسة الرياضة لمدة 30 إلى 75 دقيقة يوميا وثلاث مرات أسبوعيا، لكي تخسري دهون البطن بفاعلية.
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