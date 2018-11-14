مفاجأة مدوية.. الدوري المصري مهدد بالإلغاء لهذا السبب

قال أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن بطولة الدورى المصرى مهددة بعدم الاستكمال هذا الموسم لضغط المباريات.



وأوضح أحمد شوبير، عبر برنامجه "ساعة مع شوبير"، أن الأهلي سيخوض أكثر من 6 مباريات فى شهر ديسمبر بالإضافة إلى مشاركته فى البطولة العربية وهو ضغط رهيب على الجميع.



وأضاف شوبير أن ضغط الوقت والمباريات قد لا يسمح باستكمال الدورى المصرى حتى نهايته، لذلك يجب على اتحاد الكرة إعلان الجدول الكامل بما فيه المباريات المؤجلة وألا يتنازل عن استمراره بالتنسيق مع الجهات الأمنية.





