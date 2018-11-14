لوسي تواصل تصوير البيت الكبير 2

أكدت الفنانة لوسى أنها تواصل تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الثانى من مسلسل "البيت الكبير"، بشكل يومى داخل أحد الاستوديوهات الخاصة.



وقالت "لوسى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها تعد الجمهور بمشاهدة عمل فنى قوى، مليء بالمفاجآت والأحداث الجديدة التى يتضمنها الجزء الثانى.



مسلسل "البيت الكبير 2" يشارك فى بطولته كل من لوسى وسوسن بدر وأحمد بدير ومجدى كامل وداليا مصطفى، ويقوم بإخراجه محمد النقلى.