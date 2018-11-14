فى عيد ميلادهما.. أغنية شدت بها منى عبد الغنى بدلا من لبلبة

تحتفل الفنانتان منى عبد الغنى ولبلبة بعيد ميلادهما اليوم، والذى يوافق 14 نوفمبر، حيث يعدان من الفنانات اللاتى جمعن بين موهبة الغناء والتمثيل ونجحت كل منهما فى حجز مكانتها الفنية لدى الجمهور.



وكانت أغنية "يلا يا أصحاب" التى غنتها منى عبد الغنى وحققت نجاحا كبيرا وقت إذاعتها وحتى الآن، قد جمعت بين الأولى ولبلبة، حيث كان يريد الملحن حميد الشاعرى منحها إلى لبلبة، إلا أن منى عبد الغنى قامت بالاستماع لها وأعجبتها بشدة وقررت غناءها، دون أن يفصح "الشاعرى" عن نيته فى منحها الى لبلبة التى لم تكن قد سمعتها بعد.