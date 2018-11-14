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أخبار العالم

حكومة التشيك ترفض المشاركة في الميثاق العالمي للهجرة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت الحكومة التشيكية رفضها المشاركة في الميثاق العالمي للهجرة التابع للأمم المتحدة.

وذكر راديو "ببراغ" اليوم، الأربعاء، أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا أكدت خلاله أن أولويات البلاد المتمثلة في التمييز بين المهاجرين القانونيين والمهاجرين غير الشرعيين لم تدرج في الوثيقة.

وكانت تمت الموافقة على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة في يوليو الماضي من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت العام الماضي.

ومن المقرر توقيع الاتفاقية الشهر المقبل في المغرب.
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