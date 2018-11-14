سهل الدمراوي: الدولة تشجع القطاع الخاص وريادة الأعمال لزيادة الإنتاج

قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تسعى إلى زيادة معدلات الإنتاج وزيادة أعداد المنتجين وتوجيههم للعمل الحر أو العمل الخاص.



وأوضح الدمراوي، أن بعض الوظائف التقليدية تقتل طموح وقدرات الشاب بل تقلل من مجهوده في العمل لأسباب كثيرة منها الراتب وأسلوب المعاملة وغيرها، لافتا إلى أن دخول الوظائف لا تكفي البعض نظرًا لزيادة متطلبات الحياة.



وأضاف أن الحكومة المصرية تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص بهدف زيادة الإنتاج وتوفير المناخ المناسب للمنتج ورجال الأعمال، حيث أنها تقوم بأعمال التسويق وتوفير الرخص وكافة ما تطلبه الصناعة من إجراءات، فيما يتفرغ صاحب العمل للإنتاج فقط.



وأشار الدمراوي إلى أن الحل الوحيد لسد الفجوة بين الاستيراد والتصدير يتمثل في زيادة الإنتاج وزيادة رواد الأعمال كقطاع خاص يعمل بمفرده والأفضل تحت مظلة الدولة لتوفير وتذليل وتبسيط كافة الإجراءات والعوائق التي تحول عن تركيز الشباب في الإنتاج فقط.



وأكد أن مصر بشبابها قادرة على سد هذه الفجوة إلى حد كبير والوصول إلى حد مناسب من الاكتفاء الذاتي لسلع كثيرة، وتحقيق فائض يسمح بالتصدير للمساهمة في إدخال عملة صعبة.



وأوضح الدمراوي، أنه من الضروري العمل لفترة لا تزيد عن 5 سنوات بوظيفة ويكون الغرض الأصلي هو التدريب والتعليم لكيفية إنشاء عمل خاص وليس بغرض الاستمرارية بها والعديد من رجال الأعمال الناجحين حاليا انتهجوا هذا المسلك.