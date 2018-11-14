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تعليم

السفارة الأمريكية تعلن عن فتح باب التقديم لتدريب معلمي المدارس الثانوية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:52 ص
برنامج الصيف لمعلمي
برنامج الصيف لمعلمي المدارس الثانوية
محمود نوفل
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن فتح باب التقديم لبرنامج "الدراسة في معاهد الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج الصيف لمعلمي المدارس الثانوية"، وذلك ضمن الاحتفال بالأسبوع العالمي للتعليم 2019.

وأكدت السفارة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هذا البرنامج يهدف إلى تعميق فهم المشاركين للمجتمع الأمريكي، والتعليم، والثقافة الأمريكية.

وناشدت السفارة الأمريكية كل من يريد المشاركة في هذا البرنامج أن يقدم طلبه قبل 30 ديسمبر 2018 عبر زيارة: https://goo.gl/YgpqCl
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