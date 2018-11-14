مجلس جامعة الزقازيق يوافق على إنشاء كلية الإعلام الرقمي

وافق مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد عبد الباري، رئيس الجامعة، على إنشاء كلية الإعلام الرقمي ومخاطبة لجنة القطاع لاستكمال الإجراءات.



وأكد رئيس الجامعة أن إنشاء كلية للإعلام بجامعة الزقازيق أصبح مطلبًا ملحًا، حيث إن الجامعة من أقدم الجامعات المصرية (الثالثة) التي أنشأت قسمًا للإعلام بكلية الآداب منذ عام 1982، وقد ساهم هذا القسم في إثراء الدراسات الإعلامية في مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أنه تخرج فيه مئات الباحثين ممن حصلوا علي درجتي الماجستير والدكتوراه، وأصبحوا أعضاء هيئة تدريس ورؤساء أقسام في العديد من الجامعات المصرية والعربية، بل إن بعضهم أصبحوا عمداء كليات.



وأوضح عبد الباري أن آلاف الإعلاميين تخرجوا من القسم، وتفخر بهم كثير من المؤسسات الصحفية والإعلامية منهم رؤساء مجالس إدارات بعض المؤسسات الصحفية ورؤساء تحرير صحف ومجلات ورؤساء قنوات تليفزيونية وفضائية وصحفيين ومقدمو برامج ومعيدين ومخرجين.



وقال إنه جدير بقسم الإعلام بعد هذا العطاء وما حققه من إنجاز كبير ظهرت ثماره في الاحتفال الذي أقامته الجامعة لخريجي الدفعة الأولى (دفعة عام 1986) بمناسبة مرور 35 عاما على إنشائه علي هامش احتفالات الجامعة بالذكرى الـ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.