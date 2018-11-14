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ديني

حكم إدراك المصلي ركعة واحدة في صلاة الجماعة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لفضيلة المفتي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية ، وهي الفاصل بين المسلم والكافر، لافتا إلى أن الصلاة في جماعة لها ثواب كبير إذا حرص المسلم عليها .

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس " المذاع على قناة "الناس"، في إجابته عن سؤال مضمونه " دخلت آخر ركعة في صلاة الجماعة هل يحسب لي أجر الصلاة في جماعة ؟ "، أن جمهور العلماء اختلفوا في حكمها، فالبعض منهم قالوا أن صلاة الجماعة يدرك فضلها للمصلي ولو بالركعة الأخيرة. 

وتابع أمين الفتوى، أن البعض الآخر من جمهور العلماء قالوا إن المصلي لو أدرك أي شيء في صلاة الجماعة قبل التسليم، فتحسب له أجر الصلاة في جماعة كاملا .
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