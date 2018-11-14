حكم إدراك المصلي ركعة واحدة في صلاة الجماعة

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لفضيلة المفتي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية ، وهي الفاصل بين المسلم والكافر، لافتا إلى أن الصلاة في جماعة لها ثواب كبير إذا حرص المسلم عليها .





وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس " المذاع على قناة "الناس"، في إجابته عن سؤال مضمونه " دخلت آخر ركعة في صلاة الجماعة هل يحسب لي أجر الصلاة في جماعة ؟ "، أن جمهور العلماء اختلفوا في حكمها، فالبعض منهم قالوا أن صلاة الجماعة يدرك فضلها للمصلي ولو بالركعة الأخيرة.



