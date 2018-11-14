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اللاوندي: استقرار ليبيا ينعكس على المنطقة العربية كلها.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
الدكتور سعيد اللاوندي
الدكتور سعيد اللاوندي
ندى فتح الله
قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، إن موقف مصر تجاه القضية الليبية ثابت، حيث إن ليبيا إضافةً إلى أنها دولة عربية، هي دولة حدودية مع مصر.

وأضاف "اللاوندي"، في مداخلة هاتفية ببرنامح "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الأربعاء، أن الاهتمام بالأمن الليبي جزء لا يتجزأ من الاهتمام بالأمن المصري.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصغرة حول ليبيا مهمة جدا، حيث إنها تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالأمن والأمان والاستقرار في ليبيا الذي ينعكس بدوره على المنطقة العربية.
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