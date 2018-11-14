في اليوم العالمي للسكري.. معلومات مثيرة تكشفها الأبحاث العلمية

تحتفل الدول اليوم، باليوم العالمي للسكري وهو من أكثر الأمراض انتشارا بين البشر وتكمن خطورته في أنه يحدث الكثير من المضاعفات التي تؤثر علي مختلف أجزاء الجسم وفي مقدمتها القدم والعين.



نعرض أبرز المعلومات التي توصلت لها الأبحاث والدراسات العلمية للتخلص من هذا المرض:



- قلة النوم

أكدت دراسة جديدة أن سبب زيادة الوزن وتطور مرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن يكون نتيجة زيادة اضطرابات النوم.



وقال علماء، من جامعة "أوبسالا" في السويد، إن قلة النوم حتى لليلة واحدة، يمكن أن تؤثر على عجز في العضلات وترسبات الدهون، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.



وأجرى أخصائيون، تجربة، على 15 متطوعا أصحاء، ودرسوا حالة الأنسجة البشرية على المستوى الجزيئي بعد ليلة بلا نوم، وطلبوا من المشاركين قضاء يوم واحد في مختبر الجامعة، مع نوم ليلي لمدة 8 ساعات، وفي يوم آخر، مُنع المشاركون في التجربة، من النوم .



ووفقا للدراسة، في حالة عدم النوم، تحاول الأنسجة الدهنية تراكم الدهون، بينما تظهر العضلات علامات تدهور مع انخفاض فرصة استخدام السكر المتداول في الدم وهذه المعلومات تساعد في تفسير زيادة الوزن عند زيادة اضطرابات النوم، فضلا عن تطور مرض السكري من النوع الثاني.



- خمسة أنواع لـ السكري

اعتدنا ان السكري نوعان فقط لكن دراسة حديثة أكدت أن مرض السكري ينطوي على خمسة أنواع مختلفة يمكن علاج منها بطريقة مختلفة عن الأخرى حيث اكتشف باحثون من السويد وفنلندا أن هناك صورة أكثر تعقيدا لهذا المرض عما هو شائع، إذ اكتشفوا المزيد من أنواع داء السكري، في طريقهم إلى بداية عصر جديد لعلاجه وتحديد طريقة علاج خاصة بكل مريض.



وقال خبراء إن الاكتشاف الذي توصل إليه الباحثون يبشر بمستقبل أفضل لعلاج مرض السكري، لكن التحول إلى طرق العلاج الجديدة لن يكون في وقت قريب.



- الوقاية قبل الإصابة بـ20 عاما

أكدت دراسة جديدة إمكانية الكشف عن العلامات المبكرة لمرض السكري من النوع 2 (Type 2 Diabetes)، قبل 20 عامًا من تشخيصه.



وقدم أطباء يابانيون ما توصلوا إليه في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة السكري المنعقد في العاصمة الألمانية برلين.



واكتشفت الدراسة اليابانية أن أبرز علامات المرض هي ارتفاع نسب السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، والنوع الثاني هو اضطراب استقلابي يتميز بارتفاع مُعدّل السكر بالدم في سياق مقاومة الأنسولين، ونقص الأنسولين النسبي بما أن الغالبية العظمى من مرضى النوع الثاني يمرون بمرحلة ما قبل السكري، فإن نتائج تحليلاتهم تشير إلى أنه يمكن معرفة أعراض الداء قبل 20 عامًا من الإصابة به".



وشملت الدراسة أكثر من 15 ألف شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، معظمهم رجال، وتابعهم الباحثون على مدى 11 عامًا فالأطباء شخصوا إصابة أكثر من ألف شخص بمرض السكري، عانى جميعهم من ارتفاع قياسات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين.