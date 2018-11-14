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تعليم

جامعة المنوفية: 2 مليون جنيه تبرعات لمعهد الكبد القومي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
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عقد الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون قطاع الدراسات العليا والبحوث، الجلسة الرابعة للجنة قبول الهدايا والتبرعات للعام الجامعي 2018-2019 .

وبدأت الجلسة بمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة ومناقشة قبول الهدايا المقدمة لوحدات الجامعة، ووافقت اللجنة على قبول الهدايا المقدمة إلى المستشفيات الجامعية من وزارة الصحة وعدة جهات خاصة، والتي تقدر بحوالي 250 ألف جنيه والهدايا المقدمة لمعهد الكبد القومي والتي تقدر بحوالي 2 مليون جنيه.

كما وافقت على قبول الهدايا لكليات الهندسة والاقتصاد المنزلي والتربية النوعية والتربية الرياضية والإدارة العامة للمكتبات، وتقدر الهدايا بحوالي 50 ألف جنيه.
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