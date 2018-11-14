جامعة المنوفية: 2 مليون جنيه تبرعات لمعهد الكبد القومي

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون قطاع الدراسات العليا والبحوث، الجلسة الرابعة للجنة قبول الهدايا والتبرعات للعام الجامعي 2018-2019 .





وبدأت الجلسة بمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الجلسة السابقة ومناقشة قبول الهدايا المقدمة لوحدات الجامعة، ووافقت اللجنة على قبول الهدايا المقدمة إلى المستشفيات الجامعية من وزارة الصحة وعدة جهات خاصة، والتي تقدر بحوالي 250 ألف جنيه والهدايا المقدمة لمعهد الكبد القومي والتي تقدر بحوالي 2 مليون جنيه.



