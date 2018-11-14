مارادونا: ريال مدريد يفتقد رونالدو.. وسولاري لن يستمر

أكد الأسطورة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، أن ريال مدريد الإسباني، يفتقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وقال مارادونا، في حوار أجراه مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد يفتقد رونالدو، لكنني أقول دائمًا إن اللاعب لا يصنع نادٍ، النادي الملكي سيتأقلم على عدم وجوده، وسيعود للانتصارات مرة أخرى، لأنه يمتلك مجموعة لاعبين رائعين، ولكن الواقع هو أن رونالدو يواصل تسجيله للأهداف مما يثير الجدل مجددًا بين الجماهير ويتساءلون دائمًا (لماذا تم بيعه؟)".



وأضاف: "أعتقد أنها كانت خطوة جيدة لرونالدو، أنه أعطى كل شيء جيد لريال مدريد، لم يكن ليستمتع مثل ما هو الآن في كرة القدم الإيطالية، وفلورنتينو بيريز، رئيس الملكي رجل ذكي للغاية، ويخطط دائمًا، عندما شاهد تشبع البرتغالي في سانتياجو برنابيو قام ببيعه بسعر جيد".



ووجه الصحفي سؤالًا لمارادونا عن انتقاده، عندما قام الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بتعيين سكولوني مدربًا للمنتخب، بسبب قلة خبرته، قائلا: "هل تعتقد أن الوضع مع سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد المؤقت متشابه؟" ليرد الأرجنتيني قائلًا: "لا يملكون المؤهلات الكافية للاستمرار في كلا الفريقين، أنا لا أعتقد أن سولاري سيستمر لفترة طويلة مع ريال مدريد".



وكان ريال مدريد قام بتعيين سانتياجو سولاري مدربًا مؤقتًا للملكي، بعدما أقال جولين لوبيتيجي، المدير الفني السابق، بسبب النتائج السلبية وتراجع مستوى الفريق معه.



وتشير التقارير الصحفية خلال هذه الأيام، أن ريال مدريد سيقوم تعيين سولاري مدربً رسميًا للملكي، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات منذ توليه القيادة الفنية.