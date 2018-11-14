5662 طالبا يدلون بأصواتهم خلال الجولة الأولى في انتخابات جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن عدد الطلاب الذين أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الأولى في انتخابات الاتحادات الطلابية لاختيار أمناء اللجان ومساعديهم والذين بلغ عددهم 5662 طالبا وطالبة.



وأشار رئيس الجامعة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية بعد إجراء التظلمات 1247 طالبا وطالبة من 27 كلية، وذلك وفقًا للكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب في كليات الجامعة، لاختيار رؤساء سبعة لجان وهي الأسر، والثقافية، والجوالة، والخدمة العامة، والفنية، والاجتماعية، والرياضية، والعلمية.



وتفقد الدكتور منصور حسن بجولة تفقدية لمتابعة الانتخابات بعدد من كليات شرق وغرب النيل، وذلك للاطمئنان على سيرها، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، وأن يقدم شباب الجامعة نموذجا فريدا فى الممارسة الديمقراطية وحرية.