عبدالله جمعة يرفض قرار جروس ويتدرب منفردا

رفض عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الراحة بعد أن منح الجهاز الفني للأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس جميع اللاعبين راحة لمدة 4 أيام عقب التغلب على الإنتاج الحربي بهدفين لهدف في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريق في الدوري.



وحرص اللاعب على أداء تدريبات قوية في إحدى صالات الجيم للمحافظة على لياقته البدنية، وجاهزيته للاستعانة به في أي وقت.



ويلجأ المدرب السويسري للاستعانة باللاعب خلال الفترة الأخيرة، في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة بهاء مجدي وعدم ظهور أحمد فتوح بمستوى جيد خلال المباريات التي شارك بها.