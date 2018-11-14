تركيا: نسعى لتعزيز العلاقات مع السعودية في شتى المجالات

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوجلو، اليوم، الأربعاء، أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية في شتى المجالات.



ونقلت وكالة "رويترز" عن أوجلو قوله، في كلمة أمام البرلمان: "تركيا تهدف إلى تعميق الروابط مع السعودية في المجالات كافة".



ولم يتطرق أوجلو إلى مسألة وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقي، وذلك بعدما نفت وزارة الخارجية التركية تلقيها أي طلب رسمي من السعودية بخصوص نقل مقر قنصليتها في مدينة إسطنبول إلى مكان آخر.