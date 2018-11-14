الإمارات لرعاية الموهوبين الرائدة في المجال الاجتماعي بالتعاون الخليجي

أعلن ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي، عن فوز جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين بجائزة المشروعات التنموية الرائدة في المجال الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



وغرد خلفان عبر حسابه بموقع "تويتر": "جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين تفوز بجائزة المشروعات التنموية الرائدة في المجال الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور معالي هند صبيح براك الصبيح، وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية".