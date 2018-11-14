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رياضة

كاسونجو يطير للكونغو للانضمام لمنتخب بلاده

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:05 م
كاسونجو كابونجو
كاسونجو كابونجو
منتصر الرفاعى
سافر كاسونجو كابونجو، مهاجم الزمالك، صباح اليوم، الأربعاء، إلى مسقط رأسه بالكونغو للانضمام لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهة الكونغو برازافيل فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

واتفق كاسونجو مع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جروس على العودة للقاهرة عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده حتى يلحق بمباراة الداخلية المقرر لها ٢٢ نوفمبر الجارى فى الجولة الخامسة عشر للدورى.

ويواجه الزمالك فريق أهلي بني غازي الليبي وديا يوم 17 نوفمبر الحالى بملعب النادي في إطار إعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب ارتباطات المنتخب الوطني بتصفيات كأس الأمم الأفريقية.
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