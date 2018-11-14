دعم الفائزين بمسابقة مفتاح مشروعك بقروض 100 ألف جنيه بالوادي الجديد

اعلن منتصر عبد الرحيم مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالوادى الجديد ، ان الجهاز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يواصل تنظيم ندوات مسابقة ( مفتاح مشروعك ) ليشمل مراكز بلاط وباريس وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين غالبيتهم من الشباب .



واشار الى ان الندوات تستهدف دعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات في المجالات المختلفة (صناعي، خدمي، تجاري وإنتاجي) وذلك بإختيار 50 متسابق بكل محافظة يتم إختبارهم والتصفية لــ 25 متسابق ثم يتم أختيار 3 من الشباب فقط لكل محافظة ، مضيفًا بأن الجهاز سيقدم قرض يصل إلى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه كحد اقصى بفائدة 5% علي 5 سنوات وذلك لكل مشروع من المشروعات الثلاثة التي تم إختيارها .



ومن جانبة أكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بأنه تنظيم الندوات مستمر لتشمل كافة مراكز المحافظة حتي 30 من نوفمبر الجاري يتم خلالها التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الاعمال، وسيتم توفير اماكن إقامة هذه المشروعات من خلال وزارة الشباب والرياضة وذلك بمراكز الشباب الخاصة بها .

