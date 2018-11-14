ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

دعم الفائزين بمسابقة مفتاح مشروعك بقروض 100 ألف جنيه بالوادي الجديد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:39 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
اعلن منتصر عبد الرحيم مدير عام فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالوادى الجديد ، ان الجهاز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة يواصل تنظيم ندوات مسابقة ( مفتاح مشروعك ) ليشمل مراكز بلاط وباريس وذلك بحضور عدد كبير من المواطنين غالبيتهم من الشباب .

واشار الى ان الندوات تستهدف دعم رواد الأعمال لإقامة المشروعات في المجالات المختلفة (صناعي، خدمي، تجاري وإنتاجي) وذلك بإختيار 50 متسابق بكل محافظة يتم إختبارهم والتصفية لــ 25 متسابق ثم يتم أختيار 3 من الشباب فقط لكل محافظة ، مضيفًا بأن الجهاز سيقدم قرض يصل إلى مبلغ ١٠٠ ألف جنيه كحد اقصى بفائدة 5% علي 5 سنوات وذلك لكل مشروع من المشروعات الثلاثة التي تم إختيارها .

ومن جانبة أكد بهاء شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بأنه تنظيم الندوات مستمر لتشمل كافة مراكز المحافظة حتي 30 من نوفمبر الجاري يتم خلالها التدريب اللازم وتقديم المشورة واستشارات الاعمال، وسيتم توفير اماكن إقامة هذه المشروعات من خلال وزارة الشباب والرياضة وذلك بمراكز الشباب الخاصة بها .
loading...

ترشيحاتنا

تخلصت منه خوفا من الفضيحة فنجاه القدر.. حكاية رضيع انكتبله عمر جديد

وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان يعلن استقالته رسميا

بعد حذاء هيفاء وهبي الذي تخطى المليون ريال.. شاهد أسعاراً خيالية لأحذية النجمات

صحة النواب: منع دليفري الصيدليات في القانون الجديد..فيديو

3 أسباب تفسر أزمة تي شيرت playboy.. ماذا قال محمد صلاح لزملائه في المنتخب

5 حيل لتنظيف منزلك وأنت نائمة فى غرفتك

whatsapp يمسح رسائلك القديمة عشوائيا

بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية بعد طرد تركيا من مؤتمر باليرمو بإيطاليا

غدًا.. بدء سحب كراسات شروط الإعلان العاشر للإسكان

حكم رد المطلقة من زواج عرفي

كشف العذرية يثير الجدل فى محكمة الجنايات بشأن واقعة طالب الرحاب.. ومحامى المتهم: حبيبة هى خيط البراءة ونعتمد على الكشف الطبي.. صور

ليبرمان يدلي ببيان حول استقالته.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

محمود العسيلي يشعل حفله في التجمع الخامس .. صور

روميو 2018.. فقد قدمه لإنقاذ حبيبته من الموت.. صور

الكشف عن دفنة لامرأة حامل أثناء أعمال مشروع كوم أمبو الأثري.. صور

5 حيل لتنظيف منزلك وأنت نائمة فى غرفتك

فيديو

الرئاسة تكشف موقف مصر من الأزمة الليبية.. فيديو
غدًا.. بدء سحب كراسات شروط الإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية على الطرق الزراعية خلال الأيام المقبلة.. فيديو
شاهد.. دفاتر رامي رضوان ردًا على النائبة الكويتية
في اليوم العالمي لمرض السكري.. أفضل الأنظمة الغذائية للمرضى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟