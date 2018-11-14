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محافظات

محافظ القليوبية: تشكيل لجان لدراسة الحركة المرورية بالمدن

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 12:13 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة بكل مدينة بمدن المحافظة على رأسها مدينة بنها لدراسة الحركة المرورية بالمدينة بالتنسيق مع إدارة المرور بالمحافظة، لتسيير حركة المرور بشوارع المدن، إلى جانب ضرورة الاستماع إلى آراء المواطنين لمواجهة المواقف العشوائية.

وأوضح المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، الأربعاء، أن المواقف العشوائية أصبحت تسيطر على المدن إلى جانب التكاتك التي زادت أعدادها بطريقة كبيرة.

وقال إن الطرق أصبحت مغلقة بسبب المواقف العشوائية، إلى جانب انتشار جبال القمامة على جوانب المصارف والترع ودون رفع ناتج أعمال التطهير التى تقوم بها مديرية الري بالتنسيق مع مجالس المدن المختلفة، والتى أصبحت تسبب ضررا بالغا بصحة المواطنين بسبب انتشار الحشرات التى تسبب الأمراض، والروائح الكريهة.
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