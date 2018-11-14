تعليم مطروح: تعليمات مشددة لمديري الإدارات بالتعامل الأمثل مع موجة الامطار

شدد سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء, على مسئولي الأمن بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس، لمواجهة موجة الأمطار الشديدة بارجاء المحافظة وتنفيذ خطط الإخلاء التي تم التدريب علي عليها وذلك تنفيذا لتوجيه السيد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بذلك .



ووجه وكيل الوزارة، مديري الإدارات التعليمية بالتشديد على مديري المدارس، بالتخلص الفوري من الأعشاب العشوائية بأسطح المؤسسات التعليمية، مع التأكد من عدم وجود اسلاك عارية بالأفنية والجدران وتغليفها فورا لضمان سلامة كافة العناصر البشرية للمنظومة التعليمية بمطروح.



وشدد على مديري الإدارات التعليمية بتوجيه مسئولي المدارس بعدم انصراف الطلاب أثناء هطول الامطار بشدة حرصا علي تحقيق عوامل السلامة، مشددا علي انصراف كافة العاملين بالمدرسة بعد التأكد من عدم وجود اي طالب خاصة بالمدارس الواقعة بجوار الطرق السريعة والتجمعات المائية.



كما وجه الدكتور النيلي موجهي عموم التربية الاجتماعية والمكتبات والصحافة المدرسية بضرورة تنفيذ ندوات توعية وبرامج إذاعة مدرسية لتوجيه الطلاب والمعلمين لأفضل الطرق المتبعة أثناء سقوط الأمطار لضمان سلامة لأبنائنا الطلاب.