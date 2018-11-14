الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية على الطرق الزراعية خلال الأيام المقبلة.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على جميع أنحاء محافظات الجمهورية.



وحذر "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم، الأربعاء، من سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد، خلال الأيام المقبلة، إضافة لتكون شبورة صباحية على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.



وأضاف أن حركة الرياح تتراوح من خفيفة إلى معتدلة، إضافة لهدوء البحر، ما يسهل حركة الملاحة.

