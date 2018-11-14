نقيب الفلاحين: الزراعة في مصر أصيبت بمرض العقم

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الدولة التي لا تنتج بذورها هي دولة عقيمة زراعيا ورغم أننا نعاني من وفرة النسل في البشر وتضخم سكاني يعوق التنمية إلا أننا نستورد 90% من البذور بشكل عام رغم أننا يمكننا الاكتفاء الذاتي منها.



وتابع في تصريحات له: "فاتورة الاستيراد المصرية من البذور تزيد على 1.5 مليار دولار سنويًا السلع، واستيراد مصر تقاوى خيار وطماطم فقط يزيد علي 150 مليون دولار سنويا،وتستورد مصر أكثر من 140 ألف طن تقاوى بطاطس سنويا بقيمة 1.2 مليار جنيه تقريبا و تستورد 2200 طن تقاوى بنجر متعددة الأجنة و20 ألف وحدة من تقاوى البنجر وحيدة الأجنة سنويًا، ويقدر ثمن طن التقاوى البنجر بـ 8500 يورو وثمن الواحد 175 يورو، وبذلك نجد أن مصر تستورد تقاوى بنجرب العملة الصعبة بنحو 18 مليونًا و700 ألف يورو متعددة الأجنة سنويًا، وتستورد مصر بقيمة 3 ملايين و500 ألف يورو تقاوى بنجر وحيدة الأجنة سنويًا".



وأوضح أن الزراعة في مصر لا تملك الاكتفاء الذاتي من أي نوع من التقاوي أو البذور إلا تقاوي البرسيم وبعض أنواع الشتلات موضحا الي انه حتي تقاوي القمح لا تغطى التقاوى التى يتم إنتاجها سوي 34% من إجمالى المساحات المنزرعه بمحصول القمح علي مستوي الجمهورية، اي زراعة مليون فدان من اصل 3 مليون و200 ألف فدان تزرع قمح وتباع الشكارة للمزارعين ب230 جنيها (وزن 30 كيلو جرام) وباقي المساحه تزرع بواسطة تقاوي كسر يزرعها الفلاحين من محصول العام الماضي لا تنتج أكثر من 10 أردب للفدان مما يؤثر على الإنتاج العام.



وأضاف ان تقاوي وبذور اليوم هي ثمار الغد والتقاوى هى جزء من أجزاء النبات يُستخدم لتكاثر الحاصلات الزراعية ، فالتقاوى تكون بذورا حقيقية ، كبذور القطن والبرسيم والفول ، و ثمارا تحتوى على بذرة واحدة "حبوب" مثل القمح والشعير والأرز ، وقد تكون ثمارا تحتوى على أكثر من بذرة واحدة مثل بنجر السكر ، وقد تكون أجزاء خضرية للتكاثر مثل العُقل فى القصب أو البُصلات فى البصل والثوم ودرنات البطاطس ، وكذلك درنات القلقاس ، و هناك طرق مختلفة لمراحل إنتاج وإكثار تقاوى الأصناف الزراعية ، وتنقسم التقاوى إلى أربعة أنواع ، وهى تقاوى المُربى وتقاوى الأساس ، والتقاوى المُسجلة و التقاوى المعتمدة.



ولفت إلى أن نتاج التقاوى والبذور، سيطرت عليها الدول الكبري مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا واليابان وسويسرا والدنمارك ، وشركاتها العملاقة ، لافتا إلى ان الاستثمار في مجال إنتاج التقاوي والبذور يدر مليارات الدولارات فالشركات الأمريكية تربح أكثر من 9 مليار و 181 مليون دولار من هذه التجارة ، كما تجنى الشركات السويسرية 2 مليار و 18 مليون دولار ، وتصدر فرنسا بحوالى مليار و 226 مليون دولار ، أمّا ألمانيا فتنتج وتصدر بما يوازى مليار و 226 مليون دولار ، كما تحصل اليابان على ماقيمته 743 مليون دولار من هذه التجارة العالمية ، ثم الدنمارك تربح من تصدير التقاوى والبذور 391 مليون دولار .



واشار إلى أن التقاوي والبذور هي اساس الإنتاج الزراعى ، غير أن عملية إنتاج واستنباط التقاوى والبذور حاليا ، لم تعد بسيطة وسهلة ، كما كانت حيث كان المزارع يخصص جزء من المحصول بعد حصاده ، بما يكفى من تقاوى وبذور وشتلات لزراعة العام القادم ، أمّا الآن فقد تعقدت عملية إنتاج واستنباط وتطوير التقاوى ، وأصبحت صناعه تغير مسار دول، وتحتاج لعلم وتكنولوجيا حديثة ومتقدمة جدا ، كما تحتاج لوجود مؤسسات قادرة على تمويل البحوث وتحمل نفقات التجارب وزراعة الحقول والمساحات التجربيه والإرشادية.



ونوه قائلا: " لذلك خرجت تقريبا مصر والدول العربية من هذه المنظومة صفر اليدين ولكي نكتفي ذاتيا علي الاقل من التقاوي والبذور "، مضيفا أنه علي الدولة اتخاذ عدة إجراءات: اولا توفير المناخ الملائم لذلك من الاهتمام بمراكز البحوث الزراعية ماديا (بتوفير الاعتمادات اللازمة ) ومعنويا بتشجيع وتحفيز الباحثين بكل الطرق.



ثانيا وضع خطة زمنية محددة وتحديد الأهداف للوصول الي إنتاج البذور والتقاوي التى نحتاجها وتوفير فائض مناسب للتصدير أن أمكن.

ثالثا إرسال البعثات العلمية لهذا الغرض والتوسع في إبرام الاتفاقات التي تخص هذا المجال مع الدول المتقدمة علميا.