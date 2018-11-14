بالعلم والوعي.. العالم يتعايش مع مرض السكري.. فيديو

قالت الدكتورة نديمة شقم رئيس الجمعية الأردنية للعناية بالسكري، إن شعار الاحتفال هذا العام بمرض السكرى هو العائلة والسكري وأكدت شقم في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد إن الأسرة لها دور كبير في مساعدة مريض السكر على العلاج واتباع نظام غذائي مميز.



وأوضحت شقم، أن دول العالم كله تحتفل في هذا اليوم بعمل محاضرات توعوية طبية، مشيرة إلى عمل الجمعية الأردنية للعناية بالسكرى وقيامها بالعديد من المحاضرات طوال العام وليس في وقت اليوم العالمي فقط مؤكدة أن الجمعية تهتم بالدرجة الأولى بالأطفال المصابين بمرض السكري، وخلال الحوار قالت شقم إنه لابد من مراقبة السكر باستمرار من قبل المريض واسرته.