عبد الغفار يطالب بزيادة الوافدين وتسويق مؤسسات التعليم العالي بالخارج

افتتح د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فعاليات الملتقى الثقافى للمستشارين والملحقين الثقافيين والإداريين بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، تحت عنوان "نحو أداء متميز في المكاتب والمراكز الثقافية"، والذى ينظمه قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، برئاسة د. كاميليا صبحى على مدار يومين من 14 إلى 15 نوفمبر الجارى، وذلك بمقر الوزارة.



وأكد الوزير، على دور المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج فى ظل القوة الدبلوماسية التى تتمتع بها مصر على مستوى العالم، مشيرًا إلى حرص الدولة على تأهيل وإعداد المستشارين والملحقين الثقافيين والإداريين بما يليق بتمثيلهم لمصر فى الخارج، مشيدًا بأداء المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج خاصة فى ظل الزيارات التى قام بها الوزير لمختلف دول العالم ومنها فرنسا، وألمانيا، وإنجلترا، واليابان، وإسبانيا، والسعودية، وعمان، وإيطاليا.



وأشار إلى ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمكاتب والمراكز الثقافية بالخارج، وبحث فرص التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية الكبرى، واستقطاب الجامعات ذات المكانة المتميزة، وفتح برامج مشتركة مع المؤسسات التعليمية بالدول الأجنبية، ومعادلة الشهادات التى تمنحها مؤسسات التعليم العالى العربية والدولية.



وشدد على ضرورة توفير منح للطلاب المصريين للدراسة بالجامعات الدولية المرموقة وخاصة فى التخصصات التى تخدم أولويات خطة الدولة خلال الفترة المقبلة، وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية من خلال التسويق لمؤسسات التعليم العالى المصرية والبرامج المتميزة التى تقدمها فى مختلف التخصصات العلمية وخاصة الطبية والهندسية على المستوى العربى والإفريقى.



وأشار إلى ضرورة حل المشكلات التى تواجه المبعوثين المصريين بالخارج، وعقد لقاءات دورية معهم؛ للوقوف على مدى تقدمهم فى دراستهم، والتواصل معهم باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية مثل إنشاء مواقع إلكترونية، وكذلك تقديم تقارير دورية حول أداء المكاتب والمراكز الثقافية بالخارج.



وأكد على ضرورة نشر الثقافة المصرية بالخارج من خلال إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والفنية المختلفة والندوات؛ بهدف التعريف بالدور المحورى لمصر وحضارتها، مشددًا على أهمية التواصل الدائم مع رئيس البعثة الدبلوماسية بالخارج فى إطار التنسيق بين السفارة والمكتب أو المركز الثقافى.



شهد فعاليات الملتقى د. حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات سابقًا، ود. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وممثلين عن وزارات الخارجية والتعاون الدولى والثقافة، وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، والمجلس الأعلى للجامعات، والهيئة العامة للاستعلامات، وبعض قيادات التمثيل الثقافى والبعثات بالوزارة.