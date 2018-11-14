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فن

مفاجأة.. نوال الزغبي تتعاون مع محمد السبكي

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:50 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
شروق إبراهيم
أعادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي نشر تغريدة للملحن محمود الخيامي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، تضمنت صورة تجمعه بالمنتج محمد السبكي.

ونشر الخيامي صورة السبكي وعلق قائلا: "الى بيروت مع الصديق والمنتج محمد السبكي ومفاجأة كبيرة ان شاء الله"، لترد نوال قائلة: "ناطرينك".

ليرد عليها الخيامي: "حبيبة قلبي يا نونا احنا اللي منتظرينك من زمان عشان نكسر الدنيا معاكي والمرة دي مع المنتج محمد السبكي حضري نفسي".
مفاجأة.. نوال الزغبي تتعاون مع محمد السبكي
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