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محمد الفولى: مصر تقود ريادة مجموعة 77 داخل أروقة الأمم المتحدة.. فيديو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:53 م
صدى البلد
توك شو
قال محمد الفولي، مدير الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، إن اختيار مصر لعقد فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي يؤكد مجهودات مصر المبذولة في عمليات التواصل التي تقوم بها مع جميع الدول على جميع المستويات.

وأوضح "الفولي"، خلال لقاء خاص بفضائية "extra new" اليوم، الأربعاء، أن الهدف من إقامة مؤتمر التنوع البيولوجي هو لفت انتباه العالم والإشارة إلى أهمية التعامل السليم مع كل المكونات الطبيعية والأساسية في الحياة.

وأضاف أن تواجد هذا المؤتمر بمصر يعد مشاركة ضرورية لتوضيح أهمية شراكة قطاع الأعمال للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ممارسته سواء كانت صناعية أو طبيعية.

وأكد أن انتهاج مصر لمبدأ الشمولية في السنوات الماضية وحتى الآن جعلها من أوائل الدول في الصدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن مصر تقود ريادة مجموعة 77 وهي من أكبر المجموعات الاقتصادية داخل أروقة الأمم المتحدة لاستضافة بعض المكونات الدولية.
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