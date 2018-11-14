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فن

محمود العسيلي يشعل حفله في التجمع الخامس .. صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:39 م
سعيد فراج
أحيا الفنان محمود العسيلي، حفلا غنائيا كبيرا مساء أمس الثلاثاء استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك على خشبة المسرح المقام في "ذا ويستن" بالتجمع الخامس.

وقدم العسيلي، مجموعة من أجمل أغانيه وذلك وسط هتافات جمهوره، أبرزها "فوقي"، و"خاينة"، و"يا ناس، و"طبلة"، و"بعدتي ومبعدتيش"، و"أنا مش مضمون"، و"حتة تانية"، و"حلم بعيد"، و"تقدر"، و"تررم".

جدير بالذكر أن العسيلي، أحيا مؤخرا حفلا غنائيا من أنجح حفلاته بالجامعة الأمريكية بحضور ألاف الطلاب الذين أشعلوا الحفل مجرد صعوده علي خشبة المسرح.
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