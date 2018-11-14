اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تنظم ندوة لتعريف الطلاب بمنحة شيكاغو

نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، ندوة تعريفية عن منحة جامعة شيكاغو للعام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠١٨ بقاعة ساويرس بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور حنان محمد على وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مروة بلتاجى مدير مكتب التعاون الدولي.





حضر الندوة الدكتورة دينا راشد عميد مساعد الكليات للشراكات الدولية، والمنسق العام لبرنامج ساويرس بجامعة شيكاجو، وهبة إسكندر مدير إدارة التطوير والتنمية لشركة أوراسكوم للإنشاءات وعدد من الطلاب الذين سبق لهم الدراسة بجامعة شيكاغو لعرض تجاربهم الناجحة.



