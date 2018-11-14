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تعليم

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة تنظم ندوة لتعريف الطلاب بمنحة شيكاغو

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:58 م
صدى البلد
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نظمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ، ندوة تعريفية عن منحة جامعة شيكاغو للعام الجامعى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠١٨ بقاعة ساويرس بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة القاهرة، وتحت إشراف الدكتور حنان محمد على وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مروة بلتاجى مدير مكتب التعاون الدولي.

حضر الندوة الدكتورة دينا راشد عميد مساعد الكليات للشراكات الدولية، والمنسق العام لبرنامج ساويرس بجامعة شيكاجو، وهبة إسكندر مدير إدارة التطوير والتنمية لشركة أوراسكوم للإنشاءات وعدد من الطلاب الذين سبق لهم الدراسة بجامعة شيكاغو لعرض تجاربهم الناجحة.

وقامت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بإبرام اتفاقية تعاون أكاديمي مع جامعة شيكاغو، ممولة من شركة أوراسكوم للإنشاءات ، لتقديم دعم كلي لعدد من طلاب الكلية بالمستوى الثاني والثالث للدراسة لمدة عام كامل بجامعة شيكاغو.
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