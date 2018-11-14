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محافظات

بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
اعتمد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الاربعاء، أسماء المعتمدين للحصول على ورشة حرفية لهيئة الاوقاف "المرحلة الاولى" وعددهم 384.

وأكد "عبدالله" أن المشروع يساهم في توفير العديد من المحلات لأرباب الحرف المختلفة، حيث تقام على مساحة٦٠ فدانا، وتشمل إنشاء ١٢٥٣ وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو ١٣٤ محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه.
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
بالأسماء.. الحاصلون على ورش حرفية فى مشروع أوقاف البحر الأحمر
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