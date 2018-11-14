ضبط عامل سرق 4 كيلو فضيات من داخل ورشة بالجمالية

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عامل سرق ٤ كيلو فضيات من داخل ورشة بالجمالية.
وكان قسم شرطة الجمالية قد تلقى بلاغا من صاحب ورشة فضيات باكتشافه سرقة مشغولات فضيه بإجمالي 4 كيلو جرام ، جهاز DVR ، شاشة كمبيوتر من داخل الورشة ملكه ، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الورشة ووجود بعثرة بمحتوياتها.
بإجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها عامل سابق بالورشة محل الواقعة بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه.
واعترف بارتكاب الواقعة باسلوب "المفتاح الأصلي" وقرر بأنه نظرا لسابقة عمله بالورشة محل الواقعة صحبة والده "عامل حالي بذات الورشة" وعلمه بوجود كميات كبيرة من المشغولات الفضية بداخلها ، خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك غافل والده واستولى على نسخة المفاتيح حوزته وتوجه للورشة واستولي على المسروقات ولاذ بالفرار تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه.