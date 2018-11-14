ضبط عامل سرق 4 كيلو فضيات من داخل ورشة بالجمالية

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عامل سرق ٤ كيلو فضيات من داخل ورشة بالجمالية.





وكان قسم شرطة الجمالية قد تلقى بلاغا من صاحب ورشة فضيات باكتشافه سرقة مشغولات فضيه بإجمالي 4 كيلو جرام ، جهاز DVR ، شاشة كمبيوتر من داخل الورشة ملكه ، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الورشة ووجود بعثرة بمحتوياتها.





بإجراء التحريات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل الي أن وراء ارتكابها عامل سابق بالورشة محل الواقعة بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه.



