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أخبار البلد

وزيرة الصحة تشارك بفعاليات اجتماع الاستثمار فى التنوع البيولوجي بشرم الشيخ

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:56 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم، فى افتتاح فعاليات اجتماع الشق رفيع المستوى بعنوان "الاستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الناس والكوكب" وذلك فى ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 13 وحتى 29 نوفمبر الجاري، بحضور وزراء البيئة،و المالية، والبترول ، ومحافظ جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة تمثل القطاع الصحي فى هذا الاجتماع الدولى وبحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى ، مشيرًا الى أن وزيرة الصحة تترأس جلسة هامة بعنوان تعميم التنوع البيولوجى فى قطاع الصحة، حيث يتحدث بها وزراء دول فنلندا والفلبين والسويد وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

وأشار مجاهد الى أن تراس وزيرة الصحة والسكان لهذه الجلسة يأتى تأكيدا على التعاون المستمر والمثمر بين قطاعات الصحة والبيئة والطاقة والبنية التحتية.
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