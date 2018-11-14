وزير التعليم العالي يشهد ختام انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس.. غدا

يشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام جولات انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس، وذلك في تمام التاسعة صباح غد الخميس الموافق 15 نوفمبر الجاري، بدار ضيافة الجامعة، بحضور د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة ، وعمداء ووكلاء الكليات.





ويجرى صباح الغد، انتخاب الاتحاد العام لطلاب الجامعة بجميع لجانه، وهى: لجنة الأسر، اللجنة الإجتماعية والرحلات، اللجنة الرياضية، اللجنة الفنية، اللجنة الثقافية والإعلامية، لجنة الجوالة والخدمة العامة، واللجنة العلمية والتكنولوجية.



