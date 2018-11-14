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تعليم

وزير التعليم العالي يشهد ختام انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس.. غدا

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:38 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
عمرو ممدوح
يشهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ختام جولات انتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس، وذلك في تمام التاسعة صباح غد الخميس الموافق 15 نوفمبر الجاري، بدار ضيافة الجامعة، بحضور د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس لشئون الدراسات العليا والبحوث وسمير عبد الناصر الأمين العام للجامعة ، وعمداء ووكلاء الكليات.

ويجرى صباح الغد، انتخاب الاتحاد العام لطلاب الجامعة بجميع لجانه، وهى: لجنة الأسر، اللجنة الإجتماعية والرحلات، اللجنة الرياضية، اللجنة الفنية، اللجنة الثقافية والإعلامية، لجنة الجوالة والخدمة العامة، واللجنة العلمية والتكنولوجية.

تأتي الانتخابات تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات برئاسة د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية كل من: د. عبد الوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، ود. تامر عبد المنعم راضي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة، ومحمد الديب أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة، وسحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وإبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية، وطارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية، والطالبة مريم علي بكلية التربية، والطالب عبد الرحمن جمال بكلية الحقوق.
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