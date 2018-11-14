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ديني

وزير الأوقاف: البيعة الصادقة لرسول الله ستظل قائمة إلى يوم القيامة

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:56 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مستوى الأئمة المصريين يشهد تطورا كبيرا، موضحا أنهم إذا استمروا على هذا المستوى سيكونون أمل الأمة والعالم الإسلامي.

وأضاف جمعة، خلال ندوة للرأي بعنوان "الجوانب الإنسانية في السنة النبوية"، أن "البيعة الصادقة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ستظل قائمة ليوم القيامة، نحن في حاجة إلى بيعة حقيقية لرسول الله بأن نكون أوفياء لسيرته وسنته نبايعه على الذود عن حياض سنته، فنحن لسنا أقل من المرأة أم عمارة التي كانت تذود عن رسول الله".

وتابع: "البيعة الجديدة التي نريدها هي أن نقضي ما تبقى من حياتنا في الحفاظ على سنته صلى الله عليه وسلم وأن نقف بالمرصاد لمن يغالون في سنته وتشددوا ويحملون عليها ما ليس فيها ويشيعون الإرهاب في كل مكان ويتحدثون من منطلق أنهم السلف الصالح الذي يطبق سنة النبي وهم لا يمتون لها بصلة، بل أضروا بها أشد الضرر وجعل البعض يتطاول عليها".
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