ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أسرار غضب جنش فى الزمالك

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:30 م
جنش
جنش
منتصر الرفاعى
أبدى محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك غضبه الشديد من تردد أنباء قوية عن رغبة الجهاز الفنى دعم الفريق بحارس مرمى جديد فى الفترة المقبلة.

والتقى جنش بأمير مرتضى المشرف على الكرة للاستفسار منه عن حقيقة تلك المفاوضات خاصة أنه وزميله عماد السيد وعمر صلاح يؤديان بمنتهى القوة فى المباريات والتدريبات.

وطمأن أمير مرتضى حارس مرمى الفريق بإغلاق هذا الملف تماما مطالبا اللاعب بالتركيز فى المباريات للاستمرار فى الدفاع عن عرين القلعة البيضاء .
loading...

ترشيحاتنا

الاتحاد العام للمصريين بلندن يتابع إجراءات إعادة جثمان العقيد النعماني لمصر

على ماهر يرحل عن تدريب سموحة بعد الصدام مع الإدارة

ملابسه من ذهب.. ما لا تعرفه عن الأمير تشارلز في عيد ميلاده الـ 70

نجم برشلونة يقترب من مجاورة محمد صلاح في ليفربول

بعد فقد اللقب..موعد أول مباراة لـ الأهلى بدورى أبطال إفريقيا الجديد

أسباب صادمة لنقص الأكسجين لأطفال حديث الولادة

وزير جيش الاحتلال ليبرمان يعلن استقالته..اليوم

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

وفاة البطل المصري العقيد ساطع النعماني نائب مأمور قسم بولاق الدكرور

بيان عاجل من حزب العدالة والتنمية بعد طرد تركيا من مؤتمر باليرمو بإيطاليا

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

يسرا بفستان أسود ناعم في أحدث إطلالاتها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العقيد ساطع النعماني أصيب بوعكة صحية وتوفى عقب نقله للمستشفى.. صور

بعد 1959 يوما على إصابته.. العقيد ساطع النعماني ينضم لكتيبة الأبطال

ليدي جاجا تقدم وجبات البيتزا للمتضررين من حرائق كاليفورنيا.. صور

محمود العسيلي يشعل حفله في التجمع الخامس .. صور

روميو 2018.. فقد قدمه لإنقاذ حبيبته من الموت.. صور

فيديو

بث مباشر.. كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر التنوع البيولوجى
محافظ أسوان يتفقد معسكر الشباب ويحيل المسئولين به للتحقيق.. فيديو وصور
حامد عبد الدايم: الزراعة تمثل 20% من الدخل القومي لمصر .. فيديو
خالد حبيب يشيد برد وزيرة الهجرة على النائبة الكويتية.. فيديو
سعفان يفتتح مؤتمر الاتحاد العربي لنقابات النفط والمناجم والكيماويات بمشاركة 14 دولة.. العمال العرب يشكلون 90% من شعوبهم وندعوهم إلى التكاتف لتحقيق الوحدة.. صور وفيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟