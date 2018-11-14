أسرار غضب جنش فى الزمالك

أبدى محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك غضبه الشديد من تردد أنباء قوية عن رغبة الجهاز الفنى دعم الفريق بحارس مرمى جديد فى الفترة المقبلة.



والتقى جنش بأمير مرتضى المشرف على الكرة للاستفسار منه عن حقيقة تلك المفاوضات خاصة أنه وزميله عماد السيد وعمر صلاح يؤديان بمنتهى القوة فى المباريات والتدريبات.



وطمأن أمير مرتضى حارس مرمى الفريق بإغلاق هذا الملف تماما مطالبا اللاعب بالتركيز فى المباريات للاستمرار فى الدفاع عن عرين القلعة البيضاء .