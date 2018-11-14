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محافظات

مدير شباب مطروح: تنفيذ 5 معسكرات تطوعية وتثقيفية

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
أيمن محمود
أكد خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أنه تم تنفيذ 5 معسكرات تطوعية تثقيفية للتشجير والدهانات والنظافة لأعضاء مراكز الشباب الخمسة عشر وكان عدد المشاركين" 600 شاب وفتاة " كذلك دعم منطقة الكاراتيه وتكريم الفرق الفائزة بمراكز متقدمة فى بطولة الجمهورية بالمنوفية تقديرًا لتميزهم خلال البطولة.

وأضاف عبد الحميد، أنه تم تنفيذ يوم تطوعي تشجير ودهانات وتجميل المدينة تحت شعار شارك ونظف بحي الشروق ب " ك 7 " وكان عدد المستفيدين " 500 " شاب وفتاة.

وأكــد محافظ مطروح في تصريحات سابقة، أنه سيقدم كل وسائل الدعم المادي والمعنوي للفرق والأنشطة الرياضية المختلفة بكافـــة أنحاء المحافظة.
مدير شباب مطروح: تنفيذ 5 معسكرات تطوعية وتثقيفية
مدير شباب مطروح: تنفيذ 5 معسكرات تطوعية وتثقيفية
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