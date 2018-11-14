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محافظات

محافظ القليوبية يشدد على متابعة أعمال القمامة بالمدن

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:41 م
صدى البلد
ابراهيم الهوارى
وجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رؤساء المدن بضرورة متابعة أعمال رفع كميات القمامة بشوارع المدن، ومتابعة الكميات الجديدة بالمدن والقرى والكميات المطلوب توريدها يوميا لمصنع تدوير القمامة، والتى تم تحديدها من قبل بـ 400 طن يوميا.

وأبدى المحافظ استياءه وعدم رضاه عن مستوى الأداء موضحا "الأداء لسة متحسنش".

وتابع المحافظ خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي اليوم للمحافظة اليوم بحضور الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المحافظة، أن المحافظة تطمح بأن يكون هناك أكثر من مصنع لتدوير القمامة، مشيرا إلى أنها ستقدم استثمارية كبيرة المخلفات، قائلا:"المتابعة ضعيفة للأسف".

ووجه المحافظ السكرتير العام بمتابعة القمامة وما تم رفعه وعدد النقلات وعمل تقرير يومي، مشيرا إلى أن هناك مناطق لا تلتزم بالمتابعة الدورية لرفع الكميات المطلوبة، موجها بتفعيل الـ Gps لسيارات نقل القمامة، على أن تكون مسؤليتها تحت مديري المدن والأحياء ورفع تقرير يومي للمحافظ بشأن حركة رفع القمامة.

وأشار المحافظ إلى أن المواطن لم يلمس أي تحسن ملحوظ من رفع القمامة، قائلا: "بقالنا شهرين عايزين نغسل وشنا من القمامة".
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