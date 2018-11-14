في عيد ميلادها.. الباليه والنوم سر جمال لبلبة حتى اليوم

تحتفل اليوم النجمة لبلبة بعيد ميلادها التي أتمت عامها الـ73، ورغم أن هذا الرقم يبدو كبيرا، فإنه لا يتماشى مع جمالها الذي ما زالت تحتفظ به منذ أول ظهور لها على الشاشة، فهي لها سحر وجمال خاص تمتعت به، وكانت إحدى أيقونات الجمال خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي من خلال مجموعة مميزة من أعمالها الفنية.





وعن سر الحفاظ على جمالها، كشفت لبلبة مسبقًا عن بعض العادات التي ساعدتها في الحفاظ على جمالها والتمتع بصحة جيدة، وكان أولها رقصها للبالية والجمباز منذ الصغر.



