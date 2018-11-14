البطولات الوهمية خطرا يهدد الرياضة المصرية

أصبحت البطولات متواضعة المستوى التى يشارك فيها العديد من المنتخبات الوطنية فى الألعاب الرياضية المختلفة خطرا كبيرا يهدد لاعبو ولاعبات أبطال مصر خلال الفترة المقبلة.





وبات عدد من الاتحادات الرياضية يلجأ إلى إقامة بطولات "وهمية" من حيث المستوى من اجل تحسين الصورة والحصول على أى لقب يذكر دون النظر إلى العائد الفنى من البطولات.





وشهدت الأيام القليلة الماضية قيام اتحاد السلة برئاسة مجدى أبو فريخة بتنظيم بطولة أطلق عليها البطولة العربية، وفوجئ الجميع بان البطولة تضم 5 دول فقط وهى السعودية والبحرين والجزائر، والإمارات بالإضافة إلى مصر المستضيفة.





واعتذر العديد من الدول صاحبة المستويات الجيدة عن المشاركة ويأتى فى مقدمتها المغرب .





وكذلك الحال بالنسبة لاتحاد كرة الطائرة برئاسة خالد ناصف الذى نظم بطولة للمنتخب الأول وضمت 7 منتخبات فقط وههي العراق وعمان

وفلسطين والجزائر والبحرين والأردن بجانب المنتخب الوطني المصري صاحب الأرض.





واعتذرت أيضا مجموعة من المنتخبات القوية وعلى رأسها تونس والمغرب ، وهو ما الأمر الذى يؤثر بشكل سلبى على أداء المنتخب الوطنى فى المحافل الدولية الكبرى والمنافسات الرسمية.





والذى ظهر بشكل واضح فى السنوات الأخيرة وابتعاد منتخب السلة عن المنافسة على لقب البطولة الإفريقية، فضلا عن فقد التأهل إلى كأس العالم، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب الطائرة الذى فشل فى حصد لقب البطولة الإفريقية رغم إقامتها داخل مصر فى العام الماضى ، بجانب نتائجه السلبية فى بطولة العالم الأخيرة .



