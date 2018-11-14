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محافظات

تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:46 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد سفن الحاويات والبضائع العامة المتداولة بموانئ بورسعيد، اليوم، الأربعاء، 21 سفينة.

وذكر بيان أصدرته هيئة الموانئ أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات، ومغادرة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، وسفينتي بضائع عامة.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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