افتتاح معرض كتابك بين إيدك بآداب المنوفية

افتتحت اليوم الدكتورة ايملي حمادة وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية والدكتور محمود الجندي رئيس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية، معرض "كتابك بين يديك" وهو مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بالقسم، وذلك بالاشتراك مع دار القاهرة للنشر والتوزيع.





وصرحت الدكتورة مريم منصور أستاذ مادة مشروع التخرج بالقسم بأن المعرض يضم مجموعة مختارة من كتب الأدب وقصص العظماء والكتب الدينية في الفقه والتفسير وقصص وروايات خاصة بالأطفال ومجلات علمية وكتب خاصة بأقسام الكلية وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويقام لمدة أسبوعين خلف مسرح كلية الآداب.



