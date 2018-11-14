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رياضة

رئيس اتحاد تنس الطاولة: سندعم الشباب بكل الإمكانيات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أعرب معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة عن سعادته باهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالناشئين في كل الألعاب الرياضية وخصوصا الفردية.

وأضاف عاشور في تصريحات خاصة لصدى البلد أن هدف الاجتماع مع وزير الشباب هو توجيه كل الدعم الي الناشئين في الالعاب الفردية.

ولفت: "لدينا حماس كبير لتحقيق أهداف المشروع والمشاركة في مساعدة الناشئين لتحقيق أهداف كبيرة تعود بالنفع على المنتخبات".

واختتم حديثه قائلا: "رئيس الجمهورية ووزير الشباب يدعمان الشباب بكل الامكانيات الممكنه خلال الفترة المقبلة لمساعدتهما على تطوير مواهبهم وخلق جيل جديد يحمل اسم مصر عاليا".
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