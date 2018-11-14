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محافظات

محافظة المنيا تطالب بتهدئة السرعة على الطرق الرئيسية بسبب الأمطار

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
أيمن رياض
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن وجود تجمعات للأمطار بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وكذلك بطريق الجيش "وصلة كمين الصفا والبوابات حتى الكيلو 36 بحري البوابات وكذلك منطقة الشيخ حسن ببني خالد بسبب هطول أمطار بتلك المناطق.

وناشدت غرفة العمليات جميع السائقين وقائدي المركبات بضرورة توخي الحذر الشديد في تلك المناطق من خلال تهدئة السرعة وتشغيل انوار الانتظار والسير على يمين الطريق وعدم التخطي مع تهوية السيارة لعدم تجميع الشبورة الكثيفة بداخلها.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، قد أعلن حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ، وذلك لمواجهة تداعيات الطقس السيئ وهطول أمطار على مناطق متفرقة بالمحافظة ومتابعة أي أحداث تقع بدائرة المحافظة .
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