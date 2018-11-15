استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الحواجز الحديدية من شارع العزيز بالله

استجاب اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، للشكاوى المقدمة من المواطنين عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، بشأن انتشار الحواجز الحديدية والجراجات المخالفة بشارع العزيز بالله.





وشن رئيس الحى، حملة موسعة لرفع الحواجز وإزالة الجراجات من الشوارع لإعادة الحى لمظهره الحضاري، مناشدا المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية بعدم وضع الحواجز الحديدية وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على شوارع الحي.



