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استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الحواجز الحديدية من شارع العزيز بالله

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 02:09 ص
استجابة لـ صدى البلد..
استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الحواجز الحديدية
كريم ناصر
استجاب اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، للشكاوى المقدمة من المواطنين عبر خدمة شكاوى "صدى البلد"، بشأن انتشار الحواجز الحديدية والجراجات المخالفة بشارع العزيز بالله.

وشن رئيس الحى، حملة موسعة لرفع الحواجز وإزالة الجراجات من الشوارع لإعادة الحى لمظهره الحضاري، مناشدا المواطنين التعاون مع الأجهزة المعنية بعدم وضع الحواجز الحديدية وعدم إلقاء القمامة بالشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على شوارع الحي.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.
استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الحواجز الحديدية من شارع العزيز بالله
استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الحواجز الحديدية من شارع العزيز بالله
استجابة لـ صدى البلد.. حملة لإزالة الحواجز الحديدية من شارع العزيز بالله
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