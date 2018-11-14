هاتوا الدفاتر تنقرا.. صفاء الهاشمي تعيد إثارة الفتن.. والجاليات المصرية بالخارج تلقنها درسا في العلاقات الدبلوماسية

مصريون بألمانيا يهاجمون النائبة الكويتية: عليكِ الاعتذار

العبيدي: تصريح النائبة الكويتية لا يؤثر في العلاقات بين الشعبين

أعادت صفاء الهاشمي، النائبة الكويتية، كعادتها حالة الجدل وإثارة الفتن بعدما هاجمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم على خلفية تصريحات الأخيرة حول اعتداء كويتيات على مصرية مقيمة بالكويت.وتسببت تصريحات "الهاشمي" في فتح شهية المصريين في تقليب الدفاتر القديمة عليها، وشنوا هجوما حادا على إساءتها، فيما عبر المصريون بالخارج عن حالة الغضب تجاه تصريحاتها.وقال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن التصريحات التي صدرت عن السفيرة نبيلة مكرم عبيد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخصوص قضية السيدة المصرية المعتدى عليها بالكويت، كانت تصريحات مسئولة ومتزنة ومتوازنة تعكس المدرسة التي تخرجت منها الوزيرة وهي مدرسة الخارجية المصرية العريقة، والتي تزن كلماتها بميزان دقيق.وأضاف العبيدي، أن السفيرة نبيلة مكرم عبرت عن تقديرها - وهي المسئولة المصرية الواعية - لمؤسسة القضاء في دولة الكويت الشقيقة، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه أن كرامة المرأة المصرية خط أحمر، وهذا مبدأ لدى كل مصري مسئولا كان أو غير مسئول.وذكر أن تصدي النائبة الكويتية صفاء الهاشم بلهجة وبلغة لا تليق، لتصريحات وزيرة الهجرة ووقوفها بنبرات صوت مستفزة على كلمة "خط أحمر" يعكس ما بداخلها الذي لا يحمل ودا، وأن الإسقاط بالمقاربة بالفتاة المصرية التي توفيت نتيجة حادث اعتداء ببريطانيا إسقاط لا محل له من الإعراب، حيث إنه كان هناك اهتمام بهذه القضية بما يليق بها، وإنه لا وجه للمقارنة، وكان على النائبة الكويتية أن تعمل على تأكيد علاقة الأخوة بين الشعبين المصري والكويتي؛ خاصة أنها تكلمت باسم الشعب الكويتي الذي تمثله في البرلمان.وأشار مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إلى أن العلاقات المتينة بين الشعبين المصري والكويتي وبين الدولتين لن ينال منها تصريح من هنا أو سلوك خاطئ من هناك، ولا يمكن أن تتأثر بحديث الصلف والتعالي الأجوف الذي صبغ كلمة النائبة الكويتية، مرشحا أن تكون قد لجأت لهذا الحديث بحثا عن شهرة زائفة.فيما أعلن بيت العائلة المصرية في ألمانيا، رفضه بشدة، لما صرحت به النائبة الكويتية صفاء الهاشم، وإساءتها للشعب المصري، بتصريح لا يليق من مسئول.وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا: "للأسف أنتِ لا تعلمين معنى الأدب في التخاطب مع مسئولة وهى الوزيرة المحترمة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التى تحدثت كمصرية أولا ومسئولة عن المصرين فى الخارج".وأضاف ثابت: "نحن نحب ونحترم الشعب الكويتى ولكن للأسف ما قالته النائبة يعبر عن مرض نفسي، ويجب عليها الذهاب إلى أقرب مصحة"، موضحا أننا لن نتعامل بنفس الأسلوب في الرد.واختتم تصريحاته: "مصر دولة قوية وشعبها كريم ومضياف وطيب ولكن ساعة الغضب جسورة، ولن تقبل الإهانة، فيجب عليك الاعتذار فورا للشعب المصري".